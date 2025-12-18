蔡英文看《大濛》感觸很深 理解那段迷霧歷史才能自信往前

《大濛》除了劇情暗藏洋蔥逼哭觀眾，也吸引跨年齡層的民眾進戲院看片。左起：演員方郁婷、9m88。（華文創提供）

國片《大濛》在強敵環伺下突圍，票房突破5千萬大關。導演陳玉勳對觀眾自發包場與高齡影迷十幾刷的行動，深受感動。主演柯煒林透露很期待能再有影人場和觀眾見面，遠在美國的方郁婷直呼：「在這個充滿祝福的月份，希望《大濛》可以溫暖大家，帶來更多感動。」前幾天勤跑映後的主演9m88則興奮表示「希望趕快破億！」

前總統蔡英文、前副總統陳建仁與前行政院院長林全，昨因「小英基金會」包場，在戲院欣賞《大濛》，蔡英文今（18日）在社群平台發文，她表示看完《大濛》後，感觸很深，說道：「儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的『大濛』，帶來了溫暖。」也邀請大家走進戲院觀賞《大濛》，「不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去」。

前總統蔡英文看完電影《大濛》後發文分享心情，特別感謝製作團隊，把這段歷史重新帶到觀眾眼前。左起：監製李烈、監製葉如芬、前總統蔡英文。（華文創提供）

電影《大濛》自上映以來，上週末票房更逆勢上漲，眾多戲院加開場次，在社群平台上更罕見出現影迷自主動員「買票送他人看《大濛》」的活動。除了劇情暗藏洋蔥逼哭觀眾，《大濛》也吸引跨年齡層的民眾進戲院看片。

