蔡英文看《大濛》淚崩！「歷史場景太逼真」前總統喊話：心疼又溫暖

前總統蔡英文看完電影《大濛》後發文分享心情，特別感謝製作團隊，把這段歷史重新帶到觀眾眼前。（圖／牽猴子提供）

國民電影《大濛》在強片壓境的狀況下異軍突起，蟬聯3週國片票房冠軍，票房突破5千萬大關且持續看漲，被讚是「年度必看國片」。就連前總統蔡英文與前副總統陳建仁17日也一同到戲院欣賞。

前總統蔡英文邀請大家進戲院觀賞《大濛》。（圖／牽猴子提供）

前總統蔡英文、前副總統陳建仁與前行政院院長林全，昨因「小英基金會」包場，在戲院欣賞《大濛》，蔡英文看完電影深深被感動到，平復情緒後與主創團隊見面，導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈更特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給前總統留念，場面相當暖心。

蔡英文今日也在社群平台發文，她表示看完《大濛》後，感觸非常深，說道：「儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的『大濛』，帶來了溫暖。」最後不忘邀請大家走進戲院觀賞《大濛》，「不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去」。

《大濛》票房突破5千萬大關。（圖／牽猴子提供）

除了劇情暗藏洋蔥逼哭觀眾，《大濛》更吸引跨年齡層的民眾進戲院看片，有觀眾在社群平台表示自己看的場次「整場將近一半是中老年人」，連座位都不太會看的老人家都來看；還有年輕觀眾分享，知道蕃薯葉在過去被稱作「豬菜」，讓他能離爺爺奶奶生活的時代更近一點；更有觀眾感謝電影將1950年代的場景悉數還原，逼真程度高到讓長輩看完電影後直呼：「很多片段都是以前拍完，再剪進來的」，讓他忍不住笑說「獲得金馬獎最佳美術設計果真實至名歸」！

