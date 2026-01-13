蔡英文看12強《冠軍之路》後 感動直呼：我們總是一關一關地過

前總統蔡英文今親自到電影院觀看紀錄片《冠軍之路》，她晚間於臉書po文，「心裡的情緒，其實非常強烈。」（翻攝自蔡英文臉書）

紀錄台灣隊奪下12強冠軍的紀錄片《冠軍之路》，近期在台灣電影院上映，不僅口碑持續發酵，票房也持續突破台灣紀錄片的新紀錄。前總統蔡英文今（13）日也親自到電影院觀看支持，她晚間po文表示，「心裡的情緒，其實非常強烈。」她更感動直呼，「有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神。」

蔡英文今天現身電影院觀賞《冠軍之路》，以實際行動支持台灣紀錄片及棒球。她晚間於臉書分享觀賞後的心得，坦言「心裡的情緒，其實非常強烈。」她表示自己一直在想，我們要如何記得2024年這一場世界12強的比賽？「片尾，一位外國播報員用英文說出他的觀察：『這場比賽，讓世界理解什麼是台灣』，我覺得這是對這段歷程最好的註腳。而這份感動，也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。」

蔡英文回想起當時奪冠決賽時，她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油。「也因此，更要謝謝龍男導演把整個過程記錄下來，讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。」她認為，這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。

蔡英文更感動提到，「有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神。」她相信未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。「謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你。」

