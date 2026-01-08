蔡英文社群激勵女童「當總統沒問題」 中國網友嘆「政治應有的溫度」

即時中心／徐子為報導



近日網路社群吹起一股「模仿蔡英文髮型」風潮，有位媽媽也跟上，稱帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，未料卻吸引蔡英文「本尊」留言：「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題」。對此，一名中國網友感嘆，原來女性、兒童及普通人被當作未來的主體，是如此自然的一件事，「這大概就是政治應有的溫度」。





一名媽媽今（8）天凌晨在社群平台Threads發布女兒短髮的照片，並稱「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」不久就獲蔡英文本人帳號親自留言，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」現已吸引6.8萬人點讚。



上述互動貼文，讓另1名疑為中國籍網友轉貼，並感嘆「誰能懂我的震撼，原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事。親切、正向，卻不虛偽，這大概就是政治應有的溫度。」



他接著留言補充表示，「並且原來不是我太理想，是我所處的環境太窄。」該網友發文都以簡體中文發布。



這名疑似中國網友的反應，也引發台灣網友熱議，「所以我常常覺得很幸福，因為可以生在這裡」、「稍早看到這篇與小英的回覆，……沒想太多就滑過去了。幾小時後看到這篇和留言才發現這些就像乾淨空氣和水，從來不是理所當然的」、「而且（蔡英文）沒祝她用功讀書、聽爸媽話什麽的，就只是快樂長大」。





