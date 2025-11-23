蔡英文秀「藍髮照」應援周子瑜 名醫想起1事開嗆：好意思？

韓國女團TWICE 22、23日首次在高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，讓粉絲相當期待，而前總統蔡英文也上傳了一張自己的「藍髮照」應援周。但時常評論時事的醫師沈政男批評，蔡英文2016年1月當選總統時，對於周子瑜道歉事件表示，只要自己當總統的一天，會努力讓國民不必須為自身的認同道歉，但在其8年任內，網路和媒體成了謾罵攻訐擂台、朝野惡鬥，「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你，好意思啊」。

蔡英文23日在Threads發文，上傳一張自己和高雄市長陳其邁的「藍髮照」，並且寫道，自己的動態河道上在這兩天全都是TWICE，看了大家的分享，彷彿自己也一起參加了這場演唱會。她指出，10年了，台灣的女兒周子瑜終於第一次回到台灣開演唱會，自己相信，所有的「ONCE」都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。

「蔡英文今天又提到周子瑜了，她好意思啊」，沈政男今天在臉書發文表示，2016年1月16日蔡英文當選總統，對於選舉前一天的周子瑜道歉事件，她表示只要自己當總統的一天，會努力讓國民不必須為自身的認同道歉。然而，蔡英文8年任期過去、下台1年多，台灣有多少人為了認同，不只道歉，且受辱、被攻擊、被同胞當成敵人？

沈政男質問，多少人民因為族群、貧富、意識形態、政治主張等差異，導致親友之間彼此撕破臉，網路與媒體成了謾罵攻訐的擂台，朝野惡鬥到政治停擺，然後兩岸之間被煽動仇恨到硝煙味升起？「然後蔡英文又想要從網路開始，重出江湖了，掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你」。

