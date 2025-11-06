蔡英文稱年改 馬英九交代任務

藍白立院聯手初審通過「停砍公教年金」相關草案；前總統蔡英文6日表示，年金改革「是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作」，並強調把問題丟給後代來承擔，是不負責任的做法。馬英九基金會執行長蕭旭岑則反酸，不要再「馬維拉」了。

蔡英文昨在臉書發文指出，過去年金改革引發許多風風雨雨，卸任時她心中只有感謝，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，就此逐漸穩固。

廣告 廣告

她說，年金改革實施至今已節省2590億元，並挹注到基金，若能按照現有規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更好，如今在野黨卻再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度又將走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產風險。

她表示，如果未來每年中央政府總預算有1成以上，甚至2成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是財源要擴增，尋找新的專屬財源，在「公平」與「永續」原則下共同找出穩定財源，為台灣下一代留下令人安心的制度。

蔡英文同時分享小英基金會「想想論壇」的2篇文章，強調對年金制度的重大更動應該步步為營：執行中的年改方案，若要停止改革，也該經過相應的公眾討論；還有必須讓社會大眾了解當前各項年金制度的財務真相。

另蔡英文也指出，要維持退撫基金與勞保基金的財務永續性，必須另闢財源挹注，認為央行對外匯存底的管理相對保守，每年獲利繳庫2000億元，只占外匯存底金額的1.1％，應有提升空間。

對於蔡英文強調年改是「馬英九交接的工作」，蕭旭岑昨天諷刺說，感謝蔡前總統對馬前總統念念不忘；但是，不要再「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。