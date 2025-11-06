蔡英文稱馬英九交代年改要完成 蕭旭岑：別再扯「馬維拉」了

國民黨立委提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧，全案經表決後初審通過，全數條文保留，須交由黨團協商。前總統蔡英文表示，年金改革不該半途而廢。也是前總統馬英九在交接時，特別交代我們要完成的工作。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

蔡英文今(6日)在臉書粉專貼文表示，年金改革不該半途而廢。只靠政府預算，救不了大家的退休金。在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代我們要完成的工作。過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，她的心中只有「感謝」兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

廣告 廣告

蔡英文也提及，從年金改革實施到現在，我們已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

針對蔡英文的臉書發文，國民黨副主席蕭旭岑表示，感謝蔡前總統對馬前總統念念不忘，但是不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

【看原文連結】