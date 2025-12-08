蔡英文突喊光電「不分藍綠強力肅貪」！賴苡任分析：警告賴清德

前總統蔡英文卸任後，仍十分關注能源議題，她7日表示，不能容忍不肖人士藉綠能發展從事不法的牟利行為，但她也說，「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案」。國民黨青年軍賴苡任認為，蔡英文是在警告總統賴清德，不要放棄綠電，休想恢復核電。

蔡英文和賴清德。（圖／中天新聞）

蔡英文在臉書發文表示，發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識。台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

廣告 廣告

蔡英文說，面對負面的衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案，「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」

光電示意圖。（資料照）

對此，賴苡任質疑，「什麼叫不分藍綠強力肅貪？明明只有綠的在貪！這時候少把藍的扯下水，藍營就是反對躁進式的綠電！」發展綠電是蔡英文的神主牌，甚至是政治遺產，造成的結果是一群因為跟綠營有裙帶關係的綠電公司賺到手軟。這時候「高高掛起，事不關己」的態度，什麼叫不能容忍？「這個方便之門誰開的？這個貪婪之門誰開的？這個掏空之門誰開的？這個貪污之門誰開的？」

賴苡任表示，國家已經缺電，但蔡英文當年就是選擇完全放棄核能，徹底擁抱台灣相對不合適的光電及風電。民進黨硬要發展不合適的能源政策，又在其中讓不少特定廠商有利可圖，每年再來拿納稅人的錢撥補台電1000億，「台電已經累計撥補加增資超過4000億！請問這4000億怎麼虧的？是經營不善？還是買高賣低？」

賴苡任直呼，「這時候有臉出來指指點點？還想為自己當年留下來的爛攤子擦脂抹粉？用一副高高在上，藍綠各打50大板的態度睥睨天下。罪魁禍首是誰，蔡英文妳心裡沒數嗎？蔡英文出來說綠電是世界潮流，不能逆潮流而行，憑什麼世界潮流的定義由妳決定？」

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

賴苡任說，「蔡英文這時候出來只是在警告賴清德，不要放棄綠電，休想恢復核電，這是老娘的政治遺產！」

延伸閱讀

最新2026台北市長選戰民調出爐！吳怡農：台北應該更積極

台北市長最新民調出爐！中立選民、中正萬華出現震撼變化

影∕吳怡農砲口對內惹議 深刻反省：會創造更多對話機會