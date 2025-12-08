蔡英文突喊「光電強力肅貪」？他揭用意：在警告賴清德

前總統蔡英文(左)與賴清德(右)。（中時資料照）

前總統蔡英文7日在臉書發文強調，面對負面衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案，光電政策的修正需邁向2.0再進化。藍營青年軍賴苡任直言，發展綠電是蔡英文的神主牌、政治遺產，蔡這時候出來只是在警告賴清德：不要放棄綠電，休想恢復核電。

「綠電如今搞成這樣，還不是妳養出來的！」賴苡任今(8日)發文提到，根據媒體報導，被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開設公司，遭檢調大規模搜索並聲押禁見，涉案者還包括鄭亦麟家人、台電高層、和泓德、東煒等綠能、建設公司。「什麼叫不分藍綠強力肅貪？明明只有綠的在貪！」

廣告 廣告

賴苡任質疑，發展綠電是蔡英文的神主牌，甚至是政治遺產，造成的結果是一群因為跟綠營有裙帶關係的綠電公司賺到手軟。這時候「高高掛起，事不關己」的態度，什麼叫不能容忍？這個方便之門誰開的？這個貪婪之門誰開的？這個掏空之門誰開的？這個貪污之門誰開的？國家已經缺電，但蔡英文當年就是選擇完全放棄核能，徹底擁抱台灣相對不合適的光電及風電。

他痛批民進黨硬要發展不合適的能源政策，又在其中讓不少特定廠商有利可圖，每年再來拿納稅人的錢撥補台電1000億！台電已經累計撥補加增資超過4000億！請問這4000億怎麼虧的？是經營不善？還是買高賣低？這時候有臉出來指指點點？還想為自己當年留下來的爛攤子擦脂抹粉？用一副高高在上，藍綠各打50大板的態度睥睨天下。「這時候少把藍的扯下水，藍營就是反對躁進式的綠電！」

賴苡任直言，罪魁禍首是誰，蔡英文心裡沒數嗎？蔡英文出來說綠電是世界潮流，不能逆潮流而行，「憑什麼世界潮流的定義由妳決定？」說白了，蔡英文這時候出來只是在警告賴清德：不要放棄綠電，休想恢復核電，這是老娘的政治遺產！

【看原文連結】