蔡英文突喊「光電肅貪」！羅智強：多少弊案發生在她任內？

前總統蔡英文任內積極推動綠能發展，因衍生的貪瀆弊案不斷，她近日表示，不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，引發討論。國民黨立委羅智強認為，蔡英文的說法，就是要捍衛她的神主牌，但有多少弊案就是在她任內發生的？她有何立場出來講這些話？

羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強今天（9日）受訪時表示，蔡英文和總統賴清德因為非核家園政策之爭，產生了分歧，蔡英文的說法就是要捍衛她所謂的神主牌，現在賴清德要推翻她的神主牌，這當然是另外一場民進黨的內鬥，但從國家長遠發展來講的話，蔡英文要好好反省啊，她的錯誤能源政策，把台灣逼到什麼樣的境地？

廣告 廣告

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

羅智強質疑，大大小小的英系人馬吃香喝辣、貪贓枉法，多少光電弊案是在蔡英文總統任內發生的？到底有什麼立場站出來講這些話？賴清德的能源政策轉彎，大家可以來去評價，但是總好過蔡英文執政時的做法，把台灣帶到一個錯誤的道路，甚至縱容出一堆綠友友的光電弊案，這才是蔡英文總統應該要跟社會大眾真誠道歉的事情。

延伸閱讀

國民黨團痛批卓榮泰：覆議8連敗還「不執法」是「土皇帝」

卓榮泰拒執行財劃法挨轟 民進黨反嗆：可依憲法倒閣

拒執行財劃法挨轟！卓榮泰提「兩個優先」：其他都可坐下來談