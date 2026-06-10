蔡英文突揪他來台定居！拋1圖「公開最愛」網暴動：親自認證

政治中心／綜合報導

前總統蔡英文近期活躍於Threads，憑藉驚人海巡功力與幽默發言，成為台灣年輕族群新一代偶像。個性親民的蔡英文，經常在網路向外國人推廣台灣，近日2度現蹤南韓網友的留言區，還無私公開最愛的泡麵，湧入一票網友朝聖，笑說「總統級認證！」

1名經常來台旅遊的南韓網友，熱衷PO照分享「韓國人眼裡的台灣」，內容是許多台人習以為常、但鮮少發現的細節。去年5月發文時，更釣出蔡英文親自現身留言，「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味」，該吃法當時震撼不少人，網友笑稱蔡英文是「香菜狂魔」。

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對此，近日網友再次曬出一系列照片，包括美味的芒果冰、蛋餅等美食，還發出煮泡麵的畫面，笑稱「睡覺之前吃泡麵有讓人馬上睡覺的效果」，並請台人分享最喜歡的泡麵。對此，蔡英文再度現蹤留言區，並發出商品圖片嗨喊「這是我最愛的泡麵」，並暖心表示「我之前有在你其他的貼文留言過了，我要再說一次：謝謝你喜歡台灣，也希望能藉由你的圖文，把台灣介紹給更多韓國人知道，歡迎來台灣玩，住下來也可以。」

2度被蔡英文海巡的原PO，也開心表示「香菜英文！！好久不見，一定會努力給更多韓國人跟台灣人看我眼裡的台灣，一定會，其實下下禮拜也要去台灣，哈哈哈，耶，期待！」不少網友也笑說，「總統都親自認證了，看來已經從泡麵升級成台灣國宴了」、「選泡麵是我這輩子最接近國家級決策的一刻」、「小英的胃為什麼和我的胃如此的相容」、「我記得小英總統很多年前就說過這是她最喜歡的泡麵，出國甚至也會放進行李箱的」。

蔡英文突揪他來台灣定居！不藏了「秀1圖公開最愛」網暴動：親自認證

蔡英文（中）曾在行李開箱片展示對該款泡麵的喜愛。（圖／翻攝「志祺七七」YouTube）

原文出處：蔡英文突揪他來台灣定居！不藏了「秀1圖公開最愛」網暴動：總統認證了

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