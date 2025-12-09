蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 陳琬惠：提醒賴別只顧國防外交
任內大力推動光電等新能源政策的前總統蔡英文，日前強調應不分黨派強力肅貪光電相關弊案，不能因少數個案讓光電產業遭污名化。對此，宜蘭縣黨部主委陳琬惠認為，蔡此舉或許是想提醒總統賴清德不要只顧國防外交，也要看內政、能源政策，應把所有能源發展相關途徑說更清楚。
蔡英文7日發文表示，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電；面對負面的衝擊，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。
陳琬惠今（9）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，蔡英文此舉是要再次提醒賴清德總統，「該辦的要好好辦」，不要污名化光電；陳感嘆表示，光電發展除了弊案外，有沒有好好發展呢？竟然會發展到經歷一場颱風後，所有光電板浮上來，究竟品質如何、有沒有汙染環境，都要再次檢討。
陳琬惠也表示，蔡英文這時候發文，恐與最近賴總統作為有關，因賴最近想在中美關係試圖找到角色，蔡或許是想提醒賴，除了國際、外交相關議題外，內政還是很重要，要賴別只看國防、外交相關事情，也要看內政、看能源政策，要賴把所有能源發展相關途徑講更清楚一點。
