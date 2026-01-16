蔡英文籲朝野支持台美關稅 感謝談判團隊承擔壓力也守住台灣立場

台美關稅出爐，蔡英文表示很有感觸也充滿感謝。（翻攝自蔡英文臉書）

歷經9個月談判，台美對等關稅出爐，前總統蔡英文今（16日）在社群發文表示感觸與感謝，並呼籲朝野支持這項協議，強調這是台灣深化經貿與產業調整的重要時刻，她相信，政府會持續傾聽受到影響的產業與勞工的需求，提供必要支持，確保轉型成本不落在弱勢群體身上。

台美雙方對等關稅正式拍板，調降至15%且不再疊加，使台灣成為美國貿易逆差國中最優惠國家之一，待遇與日本、韓國相當。隨著結果出爐，蔡英文今日在社群指出，心裡非常有感觸，也充滿感謝。

蔡英文表示，過去自己也曾參與國際談判，深知每一個數字與條款背後都承載著產業期待與國家責任，談判是漫長的路，需要耐心與在原則與現實間做出最困難的判斷，她特別感謝談判團隊與行政體系承擔壓力，守住台灣立場，讓台灣能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。

蔡英文強調，台美關稅拍板不是終點，而是台灣調整產業結構、深化經貿體系的重要時刻，她相信，政府會持續傾聽受到影響的產業與勞工的需求，提供必要支持，確保轉型成本不落在弱勢群體身上，她同時呼籲朝野政黨共同支持這份協議，坦言談判雖不總帶來掌聲，但卻決定國家能否穩健前行。





