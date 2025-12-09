蔡英文籲肅貪弊案！他喊自信點：拿掉這3字

▲談及綠能弊案，前總統蔡英文呼籲應該不分藍綠、強力肅貪。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨執政期間的能源政策長期受到外界質疑，近來更因台鹽綠能弊案爆發而掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書發文重申，面對負面的衝擊，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。對此，擁有1.3萬人追蹤的臉書粉專「台派怎麼輸」狠酸，自信點，把「不分藍」拿掉。

蔡英文7日在臉書談及，發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識。台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。」蔡英文強調，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內，就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。她也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。

蔡英文直言，如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

然而，臉書粉專「台派怎麼輸」昨（8）日則發文調侃，認為蔡英文態度應更堅決，「自信點，把『不分藍』拿掉。綠的強力肅貪，人民就會相信妳！」

