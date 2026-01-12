蔡英文罕見同框宋仲基！「這1台灣味」成關鍵推手

政治中心／綜合報導



南韓男神宋仲基日前為了參加於台北大巨蛋舉行的「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」特別飛來台灣，除了工作行程外，他也在閒暇之餘品嘗了台灣的各種美食、零食，並透過社群貼出自己購入一大袋「香菜多力多滋」的照片，沒想到卻意外引來前總統蔡英文分享，貼文曝光僅短短1小時，就湧入超過1萬人朝聖，直喊「沒有想到蔡英文跟宋仲基有同框的一天」。





韓星宋仲基日前來台灣參加金唱片頒獎典禮。（圖／民視新聞網）

蔡英文今（12）日晚間透過Threads發文，分享了韓星宋仲基在台灣的照片，只見照片中的他身穿灰色連帽上衣、頭戴黑色棒球帽，沒戴口罩、毫無遮掩的在街上扛了一整袋「香菜多力多滋」，還面帶笑容。熱愛香菜的蔡英文則用英文寫下「香菜口味的多力多滋，是個好選擇，歡迎來到台灣」，看得出她對於外國明星喜歡香菜感到十分開心。

宋仲基購入一大袋「香菜多力多滋」（圖／翻攝自IG ＠hi_songjoongki）





眼看南韓娛樂圈與台灣政治圈的2位大咖「意外同框」，短短不到1小時，貼文就湧入超過1萬人朝聖，直喊「沒有想到蔡英文跟宋仲基有同框的一天！」、「我以為是追星人的類似帳號，沒想到是…」、「小英總統看到宋仲基拿的香菜餅乾，樂壞了吧」、「我就知道這包香菜口味的一定會吸引到小英總統的注意」、「宋先生一定沒想到會被蔡英文Tag，太榮幸了」、「小英居然Tag宋仲基，太驚訝了」、「總統是不是也喜歡仲基」。

前總統蔡英文十分熱愛香菜。（圖／翻攝自 Threads ＠tsai_ingwen）





事實上，前總統蔡英文不僅經常大方展現對「台灣味」美食的喜愛，十分熱愛香菜、身為資深「香菜控」的她，還時常海巡推薦網友「加爆香菜」，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾。不過，由於國人們對於香菜的評價十分兩極，因此即便該篇貼文有宋仲基加持，仍有不少網友不買單，直喊「哇！宋仲基被小英Tag到耶！但香菜…」、「這口味拒絕共識」、「沒想到有一天，我們會意見不合」。









