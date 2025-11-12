蔡英文聽取歐積電簡報 (圖)
前總統蔡英文在德國德勒斯登聽取歐積電簡報，蔡英文會後也與台籍工程師互動，了解實際建廠進度與工作情況。（蔡英文辦公室提供）
中央社記者林尚縈德勒斯登傳真 114年11月12日
其他人也在看
鄭麗文悼共諜？他狠打臉：這些人也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
曝兩岸不和平關鍵！蔡正元嘆「鄭麗文最大問題」：讓國民黨選將們搖頭嘆息
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，前立委蔡正元也不禁痛批「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』」；時隔兩日，蔡正元再度透過臉書發文強調，兩岸不和平不是因為國民黨沒有推動和平，而是因為國民黨輸掉選舉，提醒鄭麗文不要一意孤行還「自以爲在下什麼大棋局」。蔡正......風傳媒 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
批鄭麗文追思共諜吳石「孤芳自賞」 蔡正元：讓賴清德笑到喘息
國民黨主席鄭麗文8日出席統派白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石，引發熱議。前立委蔡正元表示，鄭麗文最好聽聽國民黨選將們的意見，而不是自以為是地創造兩岸和平的議題，孤芳自賞，讓選將們搖頭嘆息，讓民進黨和總統賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。太報 ・ 1 天前
吳石風波…綠再咬鄭麗文 藍回嗆「大吃轉型正義自助餐」
國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，爭議延燒。民進黨昨續攻鄭麗文歌頌迫害中華民國台灣...聯合新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文「拜共諜」金主也看不下去了？蔡正元爆料：CK楊打來跟我抱怨老半天
國民黨主席鄭麗文赴馬場町秋祭，被攻擊祭拜共諜吳石，遭到藍綠雙方抨擊，前立委蔡正元也在個人直播中直言，鄭麗文不用去捧這個場，不然選舉還會被打成間諜黨，更爆料「連外傳支持鄭麗文的金主CK楊，都打電話跟我抱怨個老半天。｣蔡正元表示，他回應「這不關我的事，CK啊！不要跟我講這個，你們自己去處理｣，現在民進黨正想要脫離大罷免的錯誤，但國民黨不在這個戰場上追擊，竟然跑去......風傳媒 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
不斷更新／鳳凰颱風最新路徑曝 全台各縣市停班課資訊一次看
即時中心／徐子為、劉朝陽報導鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署指出，今（12）日到明（13）日最靠近台灣，且推估從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 57 分鐘前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 23 小時前
才完工10個月！中國四川紅旗橋驚傳垮塌
[NOWnews今日新聞]中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日傳出坍塌事故，連接山體邊坡的橋墩與橋頭路面發生斷裂，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。該大橋今年1月中旬才合龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 19 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 2 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 22 小時前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 2 小時前