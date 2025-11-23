政治中心／綜合報導

前行政院院長蘇貞昌今天（23）上傳一段影片，分享日前和前總統蔡英文一同參觀今年剛完工、明年將通車的淡江大橋，其中一段蔡英文當眾虧他的橋段，讓網友們看了全笑翻。而蔡英文本尊稍早也到貼文下方留言一句補刀，外界看了笑喊：「被小英認證了」。

前總統蔡英文和前行政院長蘇貞昌現身剛完工的淡江大橋，兩人有說有笑。工信工程總裁潘俊榮致詞時特別感謝小英總統。





蔡英文與蘇貞昌參觀淡江大橋（圖／蘇貞昌臉書）

工信工程總裁潘俊榮致詞時特別感謝蔡英文，提到「在蔡總統任內，颱風都沒來」，蔡英文聽完後馬上用手指向身旁的蘇貞昌，一連嚴肅的說：「因為這位（蘇院長）比較兇」，全場哄堂大笑。蘇貞昌也把這段影片PO上網，除了笑翻網友，也釣出小英親自留言"蘇院長確實比我兇"。





蔡英文與蘇貞昌參觀淡江大橋（圖／蔡英文臉書）









淡江大橋明年即將通車，蔡總統也開心地在臉書上發文，感謝投入建設的工程單位，以及中央政府和新北市政府共同努力，也要感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。





















原文出處：蔡英文與蘇貞昌參觀淡江大橋 被讚任內沒颱風笑了：蘇院長比較兇

