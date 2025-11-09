蔡英文蕭美琴拚外交 藍卻急舔共？邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

政治中心／劉宇鈞報導

副總統蕭美琴、前總統蔡英文替台灣在世界拚外交，反觀國民黨主席鄭麗文卻公開追思共諜！民進黨立委邱議瑩今（9）日說，國民黨立委柯志恩擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯選擇一起唱和中共路線已是事實，支持柯就是投給鄭。

鄭麗文8日出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，這讓部分民眾無法認同。

邱議瑩發文表示，蕭美琴以台灣副元首身分，首度在歐洲議會演說，蔡英文則啟程前往柏林自由會議，接棒民主外交；同一時間，鄭麗文卻追思中共吹捧、為中共效命打擊國民黨的匪諜。

廣告 廣告

「短短一週，台灣兩條路線分明！」邱議瑩直言，一條路線是與世界同行，另一條是向威權致敬，台灣未來該走往什麼方向？這是最清晰的價值對照。

邱議瑩說，「支持柯志恩（左）就是投給鄭麗文（右）」。（組合圖／翻攝自柯志恩、鄭麗文臉書）

邱議瑩強調，當國民黨唱和中共極權、背棄民主，國民黨的柯志恩卻再次擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯志恩選擇一起唱和中共路線已經是事實；她也說，「支持柯志恩就是投給鄭麗文」。

更多三立新聞網報導

批鄭麗文追思共諜是背叛台灣人 矢板明夫：踐踏自由陣營的記憶

不演了？鄭麗文竟「追思共諜吳石」 李明哲曝內幕：推動台灣澳門化

鄭麗文才剛追思共諜 國軍偵獲解放軍派20機艦擾台

鄭麗文秋祭追思共諜挨轟 前藍委竟流淚大讚：她是女英雄

