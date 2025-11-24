蔡英文蘇貞昌合體看淡江大橋 藍青年：將成賴清德不小威脅

新北市在2026年即將迎來淡江大橋，前總統蔡英文近日與前行政院長蘇貞昌近日前往參觀，2人昨（23日）都分別在臉書發文，期待明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。不過，前國民黨青年部主任陳冠安分析認為，兩個派系龍頭會晤，強化「英蘇同盟」的態勢，對賴清德2026選後的黨內權力必然造成不小威脅。

蔡英文昨在臉書發文提到，這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範；而蘇貞昌也在臉書曬出當天影片，其中信總裁潘俊榮在致詞時，感謝蔡英文在總統任內，沒什麼颱風來；蔡聽到後立刻開玩笑地指著坐在隔壁的蘇說，「因為蘇院長比較兇」，引發現場一片笑聲。

廣告 廣告

根據《鏡報》昨報導，陳冠安受訪指出，這絕對是一個政治動作，先是有高雄市長陳其邁發文力挺參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，如今英系、蘇系龍頭會晤，還是在新北市，更加強化了「英蘇同盟」的態勢。

另外，陳冠安認為，雖然英蘇合體不一定是劍指總統賴清德，但若蘇系、英系在明年地方選舉時，於各地結盟，選戰大有突破，對賴清德2026選後的黨內權力必然造成不小威脅。

【看原文連結】