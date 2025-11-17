蔡英文被打臉？年金改革最新民調太震撼

台灣民意基金會今（17日）公布最新全國民調，針對在野黨近來聯手主張「停砍公教年金」的政策反應進行調查。（報系資料照）

台灣民意基金會今（17日）公布最新全國民調，針對在野黨近來聯手主張「停砍公教年金」的政策反應進行調查。結果顯示，國內民意在此議題上呈高度分裂，贊成與不贊成幾乎旗鼓相當，但贊成方以39.5%略為領先37.1%，差距僅2.4個百分點，顯示社會並未形成明確共識。調查也顯示，40歲以下年輕族群與65歲以上長者多表贊成，但40至64歲的中壯年普遍較為保留，對停砍態度分歧最為明顯。

根據該份民調顯示，有12.7%非常贊成、26.8%還算贊成，合計近四成民眾支持停止現行所得替代率逐年調降的政策；反對者則包含20%不太贊成與17.1%一點也不贊成，合計三成七；另有14.4%沒意見、9%表示不知道如何回答。台灣基金會分析，整體來看，台灣社會在年金議題上呈現明顯對立，但在野黨的主張略佔上風。

與該基金會2024年12月的同類調查相比，贊成停砍者一年來上升3.4個百分點，不贊成者下滑4.5個百分點，民意結構發生顯著變化，使贊成方首次逆轉領先。基金會指出，這意味著蔡英文政府八年來推動的軍公教年金改革，其「穩定多數民意支持」的結構已不若過去牢固。

調查顯示，40歲以下年輕族群與65歲以上長者多表贊成，但40至64歲的中壯年普遍較為保留，對停砍態度分歧最為明顯。教育程度方面，高中職以上學歷者多略偏向贊成，但國中以下則較傾向反對。職業別差異同樣存在，軍公教人員贊成比例高達五成四，是所有職業類別中最高；企業主與高階白領則以反對為多，而學生族群贊成度亦相當高。

政黨傾向呈現強烈對比。民進黨支持者有六成反對停砍，但仍有超過四分之一持贊成態度；國民黨與民眾黨支持者則分別有55%和56%贊成，明顯靠攏在野立場；中性選民贊成與反對差距不大，但略偏向支持。至於地區差異則不明顯，各縣市贊成與不贊成的差距皆不大，顯示年金議題並未呈現明確的區域性撕裂。

台灣民意基金會認為，最新民意的變化，很可能與2025年大罷免失利後全國政治氛圍的轉變有關。蔡英文任內推動的軍公教年金改革曾長期獲得社會主流支持，如今贊成「停砍」的力量逆勢上升，代表政治情勢已不同以往，也讓外界開始關注：蔡政府引以為傲的年金改革是否即將面臨重大轉折，甚至可能嘎然而止。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 11 月 10-12 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1085 人，市話 760 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

