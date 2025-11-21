蔡英文被點選台北市長！王世堅曝她心願：國內最強

政治中心／楊佩怡報導

民進黨積極布局2026選戰，除了先前已向黨中央遞交意向書，表態參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，綠委王世堅、沈伯洋均被點名挑戰現任市長蔣萬安外；台灣民意基金會董事長游盈隆近日則建議，如果真的想贏得選戰就找前總統「蔡英文」。對此，王世堅今（21日）受訪時直言，這個建議當然是好的，因為她是最強的。





蔡英文被點出戰台北市長！王世堅曝「小英心願」直喊：確實是國內最強

蔡英文（上圖）被點名出戰台北市長選舉，王世堅則曝她推退休心願。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

台灣民意基金會董事長游盈隆日前在節目上，分析民進黨對台北市長選戰的布局，他表示總統賴清德對沈伯洋是重視的，但若是推沈伯洋出來參選台北市長，「下場絕對是很難看」。且他認為蔣萬安就任4年都沒出現紕漏，輝達案也處理的可圈可點，有連任的優勢，所以他覺得民進黨內任何人出來挑戰都機會渺茫，不過若是提名一個人可能還有希望，「那個人就是蔡英文」。

王世堅（上圖）指出蔡英文確實是國內最強的，但對方現在的心願是安穩過退休生活。（圖／民視新聞資料照）

對此，王世堅今早在立法院受訪時表示，游盈隆的提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但中鼎山林、各有其志，應該尊重被點名到的人的意願如何，而蔡英文的態度很清楚，蔡英文大可以過去的經驗與智慧，對國家重大事務發表看法與分析，但蔡英文沒有，她一直謹守分際」。

此外，王世堅也指出不過以他理解到的蔡英文，對方現在的心願、志趣，就是希望能安穩、平淡的過退休生活，在國家有必要之時才會出手，如最近2次代表台灣出訪；他提到，蔡英文憑藉對國安外交的理解以及自身的高度，「這兩次的出訪也都很成功，幫我們國家加了分」。王世堅認為由此可見，蔡英文可能只會在外交方面出手。

