蔡英文解題英文學測「BCBAD？」 前幕僚現身糾正「豬」笑翻網

前總統蔡英文。（翻攝蔡英文臉書粉專）

115年度學科能力測驗昨（17日）登場，前總統蔡英文才透過社群平台為考生打氣，甚至還在留言區自曝「高中成績倒數」，鼓勵考生們相信自己、全力以赴，今（18日）英文考科於上午結束，下午蔡英文就發文表示收到英文考題，並化身蔡教授解題「BCBAD」，引來前幕僚范綱皓大虧「錯了」是BCBA「豬」。

115年度學科能力測驗昨（17日）舉行數學A、自然考科，蔡英文也透過Threads發文鼓勵考生，她幽默表示，許多高中生留言向她求救英文考試，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」，同時也向考生喊話加油，一次考試只是決定學校，並不會決定你的人生。

今（18日）學測考科則是英文、國文接棒，下午蔡英文再度透過Threads與考生互動，她表示，考試結束後就收到今年的學測英文考題，並線上解題問到：「前五題是BCBAD嗎？」她也要考生放寬心，因為明天還有數學B、社會，「考生們加油！我幫你們打氣！」。

蔡英文近日常在社群發文、到處海巡留言，每每都成為話題，今天線上化身蔡教授即時解題，前幕僚范綱皓也幽默回應，直呼「總統，你錯了，我要嚴厲指責你」，並用台灣學生耳熟能詳的對答案方式、也就是D以「豬」代稱，指出答案應為BCBA「豬」。





