蔡英文訪德將出席演說 持續深化台歐關係

前總統蔡英文赴德訪問。(蔡英文臉書)

前總統蔡英文於8日晚間啟程前往德國，9日抵達柏林，預計出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），發表以自由與民主為核心的演說。





她出發前在社群表示，「外交是一棒接一棒」，讚許副總統蕭美琴在歐洲議會發表公開演說，強調將延續深化台歐關係的努力，展現台灣守護民主與自由的決心。





蔡英文抵達柏林後受到獻花迎接，心情愉悅。面對媒體提問是否與蕭美琴接力推動台歐交流時，她微笑回應：「我們再繼續努力。」她並重申，台灣是國際社會值得信賴的夥伴，將堅定與歐洲及理念相近國家攜手前行。

德台民間論壇主席、前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）9日隨即與蔡英文會晤，雙方就經濟合作、公民社會發展及民主夥伴關係交換意見。





包瑞翰表示，蔡英文此行恰逢柏林圍牆倒塌紀念日，「象徵台灣與自由並肩同行」，意義非凡。他強調，歐洲對台灣的認識正深化，視台灣為半導體、網路安全及公共衛生的重要夥伴。





包瑞翰指出，歐洲對中國的看法逐漸轉變，除人權外，更多人意識到中國威脅涉及歐洲安全與制度韌性，因此更傾向與台灣建立「共享價值的夥伴關係」。