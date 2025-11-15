蔡英文訪德歸來！喊話不同黨派「讓世界看見台灣是每個人的責任」

【黃詩淳／綜合報導】前總統蔡英文近日訪問德國，並登上「柏林自由會議」演講，今（15日）清晨她結束行程返抵台灣，稍早也在臉書發聲，喊話不同黨派應團結一致「讓世界看見台灣」。

蔡英文發文透露自己回台灣了，她認為讓世界看見台灣，是每個人的責任，「在國家面前，更不該區分黨派，應團結一致」，而這趟德國行，她特別要感謝第一線的外交人員、夥伴，一棒接一棒，為台灣在世界的舞台打開知名度，也為我們連結在歐洲的民主夥伴，若沒有這些外交人員的長期耕耘，無法促成這次的訪問。

廣告 廣告

她也要感謝所有跟訪的台灣媒體、駐地記者，將他們的聲音、台灣的觀點放送給世界，也將外國友人對台灣的讚美與祝福，傳達給國內。

蔡英文表示，台灣和世界上其他的民主國家一樣，都面臨前所未有嚴峻的考驗，但只要連結彼此，團結一心，就能確保我們的民主發展與經濟繁榮能續存，「台灣需要我，我就會在，世界需要台灣，我們就會在」。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

專訪｜李千娜171公分瘦過頭 醫生示警40歲恐「早發更年期」

獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算

降價就會有人撿 上半年全台法拍量創史上新低

