蔡英文訪德獲頒FNF友誼獎狀 出席零日攻擊柏林放映會

（中央社記者楊堯茹台北14日電）前總統蔡英文8日起赴德國訪問，外交部今天表示，蔡英文訪德期間與2政黨智庫交流，並接受諾曼自由基金會頒贈「友誼獎狀」，另受邀出席柏林自由週「零日攻擊」放映會活動。

前總統蔡英文日前出席柏林自由會議發表演說，隔日前往德勒斯登，了解台積電德國廠建廠進度，13日接續參訪柏林圍牆與納粹黨衛軍總部遺址「恐怖地形圖」（Topography of Terror）博物館。

除了上述行程，外交部下午發布新聞稿指出，蔡英文在德國期間，也與「艾德諾基金會」（KAS）及「波爾基金會」（HBS）等政黨智庫代表交流，並赴「諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation，FNF）柏林辦公室接受主席巴奎（Karl-Heinz Paqué）代表頒贈「友誼獎狀」。

廣告 廣告

外交部說，蔡英文也與由德國政府資助的「台灣做頭陣」（Taiwan as a Pioneer，TAP）研究計畫團隊深入座談交流，另受邀出席柏林自由週「零日攻擊」放映會活動，向長年推動台德友好交流的「德台協會」致意。

外交部強調，蔡英文此行與德國國會及地方代表、政黨智庫、學界專家等各界友人，分享台灣民主經驗，除進一步鞏固台德共享民主自由的友好情誼，也向國際社會清楚展現台灣與全球民主夥伴攜手同行，是共同推動世界前進的良善力量。（編輯：林克倫）1141114