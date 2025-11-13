蔡英文訪德「霸氣喊話市長1句」超疼台灣寶貝！網哭：怎能不愛她

政治中心／綜合報導



前總統蔡英文近日受邀前往歐洲分享台灣民主經驗，抵達德國剛在柏林自由會議公開演說的他，受到當地熱烈歡迎，更與德國友台議員互動良好，歡樂場面讓許多人大讚蔡英文強項果然是「外交」，馬不停蹄的蔡英文緊接著來到德勒斯登，參訪歐積電（ESMC）並公開紀錄影像，來到現場見到台灣工程師的蔡英文不忘叮嚀「要關心台灣」，除此之外，她與當地市長「1句請託」更瞬間逼哭上萬網友了。





蔡英文日前前往德國分享台灣民主經驗，在柏林與友台議員互動熱絡，現場氣氛相當受歡迎。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

蔡英文於今（12日）在 Threads 分享前往德勒斯登參訪歐積電花絮，她介紹歐積電由台積電（TSMC）、博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資，其中台積電持股高達 70％，是當地史上規模最大的半導體投資案。蔡英文強調，台灣一向是「負責任的一員」，不論在民主、防疫或半導體產業，都願意把經驗分享給世界，而歐積電正是台灣能量的重要展現。她對這項跨國合作「充滿信心」，相信會成為歐洲產業升級的重要里程碑。









蔡英文前往德勒斯登參訪歐積電（ESMC），並在 Threads 分享參訪過程與台灣工程師的現況。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

面對在海外打拚的台灣工程師，蔡英文語重心長地提醒大家：「努力之餘不要忘記台灣，有空要回家看看，也要在海外關心台灣。」同行記者陳育賢也在社群曝光另一段暖心橋段——蔡英文向當地市長鞠躬請託：「要拜託市長請多多照顧我們台灣來的孩子們！」這一句話讓他瞬間紅了眼眶：「這是什麼奪人淚水的請托啦！」

蔡英文現場請託：「要拜託市長請多多照顧我們台灣來的孩子們」，惹哭大批網友。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）





相關內容曝光後引爆網路，許多網友紛紛被蔡英文的溫情感動到哭：「她真的是台灣的大姐，有事大姐處理！」、「小英是台灣的媽媽！」、「那些看到小英的台灣人開心的表情，都是這樣真心又溫暖，根本藏不住！台灣真是面臨許多刁鑽挑戰卻又特別幸運的國家！」、「吃完晚餐看到這篇又哭了」、「太感人了」、「怎麼能不愛小英？謝謝你讓世界看見台灣。」。

