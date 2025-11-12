蔡英文訪"歐積電"談台德科技合作 波蘭青年偶遇要合照
政治中心／綜合報導
前總統蔡英文出訪德國，來到歐洲科技重鎮德勒斯豋，也就是台積電德國廠所在的城市，參觀正在興建的"歐積電"，並與台灣工程師交流。隨後由市長親自導覽，介紹老城區的景點時，剛好碰到波蘭遊客，一眼就認出她是台灣前總統，甚至還有追蹤蔡英文的IG。
前總統蔡英文（11.11）：「（好來看這邊），然後我們必須比這個。」
教德國人合照，要比出大大的讚，前總統蔡英文出訪德國，來到歐洲矽谷"德勒斯豋"，參觀蓋到一半的台積電德國廠"歐積電"，與10幾位台籍工程師交流，送上來自台灣的紀念品。
台積電員工vs.前總統蔡英文（11.11）：「像你這樣的在台積電很多吧，是不是四處游牧不少。」
台灣工程師興奮揮舞台灣和德國國旗，蔡英文勉勵他們，在歐洲好好加油，但也別忘了台灣。蔡英文也在臉書寫下，AI時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺。台灣願意向世界分享經驗，歐積電就是個案例，能夠與在地供應鏈，形成互補。
蔡英文與德勒斯豋市長、當地議員和大學校長餐敘。（圖／蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文（11.11）：「我有機會與很多台籍工程師，技術人員對談，他們大多是年輕人，對於此機會感到興奮，可以在這美麗的地方工作。」
蔡英文與德勒斯豋官員、議員及大學校長會面，並由德勒斯登市長親自導覽，意外碰到來自波蘭的年輕人，認出她，還說自己有追蹤她的IG。
隨行人員vs.波蘭遊客vs.蔡英文：「你知道她是誰嗎知道台灣總統，沒錯很高興見到你，很高興見到你。」
不只歐洲人看到蔡英文很興奮，參訪森柏歌劇院時，劇院也特別邀請旅德的台灣舞蹈家參與。
台灣工程師揮舞台灣與德國國旗。（圖／蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文vs.旅德台灣舞蹈家（11.11）：「你好好的。我會繼續努力，好興奮。不要急著回台灣，在這裡多學習，說不定有一天，我在台北的劇場看到你了。希望可以回台灣演出。你跟我講一下，我們買票進去看。」
蔡英文鼓勵年輕人，繼續努力，旅德舞蹈家也忍不住，真情大告白。
旅德台灣舞蹈家（11.11）：「給我們這麼有勇氣跟底氣，可以出國，加油我很希望看到，很驕傲的台灣人，全世界都可以看到台灣人，會會會我們都在各個地方上努力。」
從科技到文化，蔡英文出訪德國，牽起台德之間，更緊密的情誼，也讓世界看見台灣。
原文出處：蔡英文訪「歐積電」談台德科技合作 波蘭青年偶遇要合照
