蔡英文評超奇葩義麵！狂捲「社會共識」迷因

▲前總統蔡英文近來頻繁現身社群平台，屢屢成為討論焦點。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 卸任後的前總統蔡英文，並未淡出公眾視野，近來頻繁現身社群平台，並親切地與網友們互動，屢屢成為討論焦點，更獲得一個新封號「海巡王」。近日，有餐廳推出一道創意料理「芋泥三色豆香菜義大利麵」，奇葩組合的組合立刻掀起一陣討論，甚至釣出蔡英文本尊親自留言回覆，更吸引廣大網友們爭相朝聖。

有一名美食部落客1日在社群平台Threads上分享，位在台南的一家餐廳，大膽推出了口味奇特的義大利麵，不僅有「芋泥三色豆香菜」複雜的風味，甚至連手搖飲也入菜，再端出「珍珠奶茶口味」，部落客更是起鬨笑說：「你可以不吃，但一定要請你最好的朋友來挑戰！」

如此創新的料理，也吸引到蔡英文的目光，她特地留言寫下「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面⋯⋯這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解。」一句話瞬間點燃全場，狂吸將近6萬人按讚，甚至比原PO的貼文還熱門。

蔡英文先前海巡看見網友「香菜尬冰淇淋」時，曾留言說過：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」這段話也成了網路迷因梗，被不少人搬出來當作回應，其他網友也紛紛留言吐槽「這道完全沒有社會共識！再說一次，完全沒有！」、「讓世界看見台灣（X，讓世界害怕台灣（O」、「我相信有一天義大利會因為這道食物攻打台灣⋯」、「拳頭硬了！哪個老闆放這麼邪惡3色豆」。

