蔡英文說重話！卸任後罕見談1事「盼贏回社會信任」：應該要集體自律

​民進黨政府能源政策頻遭質疑，加上近期台鹽綠能弊案、「小英男孩」鄭亦麟爭議接連躍上媒體版面，成為各界熱議的焦點之一；前總統蔡英文今（8）日透過臉書發文，再度談及能源轉型議題時指出，台灣應該不分藍綠強力肅貪，也強調自己最不能容忍的，就是有心人士藉綠能發展從事不法的牟利行為。

蔡英文透過臉書發文談及能源轉型，坦言這是自己卸任後第二度就相關話題開口；蔡英文指出，藍綠白三大主要政黨，都將發展綠能視為首要之務，更早已達成「2030年要再生能源發電佔比要達到30%」的共識。

「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」，蔡英文表示，如今隨著立法院光電環評修正案三讀通過、環評加嚴，以及接連爆出的涉貪個案，都讓光電發展遭遇亂流的同時，引起台灣民眾對於「繼續發展綠能」的質疑。對此蔡英文強調，絕不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，因為這種作為既傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

蔡英文呼籲，除了業者應該集體自律之外，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境，避免因為少數個案，導致光電產業遭到污名化。蔡英文強調，停止發展綠能將扼殺台灣共同的經歷利益，更與全球趨勢背道而馳。為此蔡英文表示，光電政策的修正需要邁向2.0再進化，透過「改善空間治理」、「重構利益分配」、「促進公民參與」、「帶動地方發展」等方式迎回社會信任。

