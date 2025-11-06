蔡英文談年改「像在教訓賴」 媒體人：外界不做文章都難

立法院司法及法制委員會昨（5）日審查國民黨提出的《公教年金修正草案》，主張停止砍公教人員所得替代率，引發朝野激烈辯論，前總統蔡英文也批評在野黨「繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法」。對此，資深媒體人樊啟明直言，這篇貼文與其說對在野黨喊話，更像是在教訓總統賴清德，現在蔡不選擇內部溝通，又讓「想想論壇」重新上線，甚至自己直接PO文，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

蔡英文今天在臉書發文表示，年金改革不該半途而廢，在自己任內為了讓國家財政永續，政府推動年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。她指出，從年金改革實施到現在，已節省2590億元挹注到基金，若能按照規畫、繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多，但如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心軍公教年金制度又將再次走回頭路，「把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法」。

樊啟明今天在臉書發文表示，蔡英文這次發文主題是針對公教年金改革，眼見賴政府嘴巴說反對在野黨修法，但在立法院表決時，6位民進黨立委有3人缺席，讓法案送出委員會，自己在位時期建立起的改革形象，現在一一被拿出來檢視，只好自己跳出來發聲辯解。

樊啟明認為，蔡英文這篇貼文與其說對在野黨喊話，更像是在教訓賴清德，但對賴而言，光環都被蔡拿走，自己卻要收爛攤子。他直言，從年金改革、非核家園、光電爭議、潛艦國造海鯤號，到對美關係過度偏向民主黨而得罪美國總統川普，哪一項不是蔡政府種的因，卻要賴政府承擔後果？如今，蔡英文不選擇內部溝通，又讓「想想論壇」重新上線，甚至自己直接PO文，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

