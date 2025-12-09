蔡英文談能源轉型 強調續推綠能共同反腐 他稱：警告賴清德「這件事」.....

前總統蔡英文日前發文討論綠能轉型問題。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 前總統蔡英文昨日（8）在 FB 發文，主談能源轉型問題。他表示發展綠能是跨黨派共識，而關於光電環評、發展中的貪腐問題，他強調應「不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」，並表示貪腐問題乃少數個案，不應因此停止發展綠能，才是台灣共同的經濟利益。

該文章提及由「小英教育基金會」創刊的《想想論壇》刊登〈光電2.0再進化》「自己發電自己用」 扭轉既有利益結構〉一文則表示，不應過度監管光電設置中的程序。稱程序愈複雜，愈容易被鑽縫隙而產生弊端，現行措施造成進度延宕、投資人信心受挫，應透過行政程序簡化「重新打開太陽光電的機會之窗」。

針對蔡英文的文章，國民黨前副發言人賴苡任批評道 :「什麼叫不分藍綠強力肅貪？明明只有綠的在貪！這時候少把藍的扯下水，藍營就是反對躁進式的綠電！」，他主張蔡英文任內大力發展綠電的措施中，充斥裙帶關係與官商勾結疑慮，蔡英文與民進黨應有較大責任，卻反而表示不分藍綠肅貪，是故意粉飾其任內的失策。

