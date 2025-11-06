蔡英文護年改扯「馬英九交代」 蕭旭岑：別再馬維拉

藍白推動「停砍公教年金」，前總統蔡英文今天（6日）表示，年金改革不該半途而廢，並指這是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。對此，國民黨副主席蕭旭岑回應，不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文在臉書發文表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算救不了大家的退休金，「在我任內，為了讓國家財政永續，我們推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。」

馬英九。（圖／中天新聞）

蔡英文說，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。但如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文強調，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

針對蔡前總統的臉書發文，國民黨副主席蕭旭岑今天（6日）表示，感謝蔡前總統對馬前總統念念不忘，但是不要再扯「馬維拉」了，民進黨不膩，社會都膩了。

