蔡英文賀高市早苗贏得歷史性勝利 盼台日情誼深化

（中央社記者葉素萍台北9日電）日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破法定2/3門檻，取得316席。前總統蔡英文今天發文恭喜高市早苗贏得這場歷史性的勝利，她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。

蔡英文透過臉書發文表示，恭喜高市早苗贏得這場歷史性的勝利，她要致上最誠摯的祝賀。

廣告 廣告

蔡英文說，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

同時，她也期盼，台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。（編輯：林興盟）1150209