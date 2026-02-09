蔡英文賀高市早苗「歷史性勝利」 盼持續深化台日情誼

日本首相高市早苗與前總統賴英文合照。摘自蔡英文臉書



日本眾議院昨（2/8）日進行大選，自民黨獲得了戰後以來極為罕見的勝利，單獨奪得316個席次。前總統蔡英文今天（2/9）在臉書發文祝賀，恭喜高市早苗贏得「歷史性的勝利」，她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

蔡英文在臉書貼出自己與高市早苗的合照，她說，恭喜高市早苗贏得這場歷史性的勝利，她要致上最誠摯的祝賀。面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，她深信高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。

蔡英文表示，同時，她也期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

