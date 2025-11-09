蔡英文赴德「柏林自由會議」發表演說！再為台灣民主發聲

政治中心／張予柔報導



台灣外交再傳好消息！副總統蕭美琴日前在歐洲議會發表演說後，前總統蔡英文昨（8）日也出發前往德國，準備出席「柏林自由會議」發表演說。這也是她卸任後第3度出訪歐洲，外界認為，蔡英文此行象徵「外交接力」的延續，展現台灣持續深深化與歐洲合作的決心。





蔡英文出席「柏林自由會議」，希望藉由這次交流，繼續推動台灣與德國的合作。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文昨（8）日晚間現身桃園機場，面帶微笑揮手向媒體致意，隨機搭飛機前往德國法蘭克福。她隨後也在臉書發文表示，這次將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，希望能藉由一系列的交流，繼續推動台灣與德國的合作。蔡英文指出，蕭美琴日前登上歐洲議會，是台灣史上首位現任副總統受邀發表演說，意義非凡，這正象徵著「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。

蔡英文強調，將秉持著「向全世界表達台灣守護民主、自由的決心」。（圖／民視新聞）

蔡英文強調，正如總統賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣將堅定地與歐洲及其他理念相近的國家站在一起，共同守護民主與自由。她表示「此行，我也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心」。據了解，「柏林自由會議」是由柏林邦政府、歐洲媒體集團 Axel Springer 所屬自由基金會，及全球民主自由倡議組織「世界自由大會」共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，並呼籲全球共同支持自由與民主價值。蔡英文此行不僅有助於強化與歐洲的交流，也象徵台灣在國際舞台上「民主夥伴」的角色正持續被世界看見。





