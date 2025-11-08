蔡英文赴柏林演說 桃機啟程微笑揮手
（中央社記者葉臻桃園8日電）前總統蔡英文將於10日出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，今晚從桃園國際機場搭機飛往德國法蘭克福，過程並未受訪，僅向媒體微笑揮手致意。
蔡英文辦公室5日表示，「柏林自由週」活動訂於11月8日到15日舉行，蔡英文將於10日在「柏林自由會議」發表演說，期盼此行有助於深化台灣、德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。
蔡英文今天在桃園機場第一航廈，將搭乘晚間11時10分中華航空CI61班機飛往德國法蘭克福，她在晚間10時10分抵達機場，過程並未受訪，僅向現場媒體微笑揮手致意。（編輯：吳素柔）1141108
