蔡英文超有感！台美關稅孵超久 總統級「談判老手」親吐有多困難

歷經長時間的談判，台灣對等關稅稅率確定降為15%，且不須疊加最惠國（MFN）稅率，此外半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，受訪時自爆今晨「都沒有睡覺」的總統賴清德，呼籲朝野黨團共同支持協議，讓台灣大步向前。台美達成貿易協議的消息傳出後，前總統蔡英文今（16）日午後也在臉書回憶昔日於國際談判場上的心路歷程，並對此次台灣關稅談判團隊表達感謝；她直言，談判從不是掌聲最多的工作，但卻決定了國家能否走得長、走得穩，如今台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去。

廣告 廣告

​台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。賴清德今上午出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，會前受訪時表示，他密切關注台美談判過程，直至簽訂後大家才放下心。

總統賴清德16日受訪時呼籲，朝野應共同支持台美貿易協議。（資料照，陳品佑攝）

賴清德指出，此次台美關稅談判獲得4項目標，其中台灣更是首個爭取到半導體優惠待遇的國家；在關稅「籌碼」上，賴清德提到，政府將協助台灣企業出資、投資美國2500億美元（約新台幣7.8兆元），並將運用信用保證支持金融機構授信台灣企業，到美國投資額度2500億美元。最後，他也特別對行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等談判團隊表示感謝，指團隊無論是在台灣視訊或到美國實體談判，都非常辛苦。

蔡英文：台美關稅談判是 深化經貿的關鍵時刻

對於關稅談判敲定，蔡英文則是內心大有感觸，她回憶過去也曾參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商，漫長的路需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷，因為每個數字、條款背後，都是產業的期待，也是國家的責任，為此她要特別謝謝談判團隊與行政體系，承擔壓力也守住台灣。蔡英文強調，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻，相信對於受到影響的產業與勞工，政府會持續傾聽，並提供必要的支持，讓轉型的成本不落在最弱勢的人身上。

更多風傳媒報導

