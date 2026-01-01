蔡英文跨年誠實吐「少1味」 網讚翻甜喊：放心了！

政治中心／江姿儀報導



前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，不僅大方展現對「台灣味」美食的喜愛，身為資深「香菜控」的她還時常海巡推薦網友「加爆香菜」，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾。近日她見到高雄市長陳其邁邀日本栃木縣知事吃冰，笑虧怎麼沒打電話揪她一起，反遭網友無情反擊、笑回「因為他怕妳帶香菜來加」、「不行，你會加香菜」、「拜託不要，這不是給你加香菜用的」。昨（31日）她曬出新年慶賀圖，還幽默標明「圖裡沒香菜，安心觀看」，萬網笑翻。

蔡英文慶跨年曬圖誠實吐：沒香菜安心看！一票網讚「超體貼」甜喊：放心了！

廣告 廣告

「香菜控」前總統蔡英文時常海巡到網友分享台灣小吃時，就會化身「香菜教主」，推廣「加爆香菜」的特殊吃法。(圖／翻攝自蔡英文Threads、農委會臉書)





蔡英文慶跨年曬圖誠實吐：沒香菜安心看！一票網讚「超體貼」甜喊：放心了！

高雄市長陳其邁（左圖右）邀日本栃木縣知事（左圖左）吃冰，蔡英文留言調侃沒揪她吃冰，沒想到被網友虧爆。(圖／翻攝自陳其邁Threads)

前總統蔡英文時常現身社群，海巡見到網友分享台灣小吃時，就會化身「香菜教主」，推廣「加爆香菜」的特殊吃法。日前日本栃木縣知事福田富一，近期暌違8年造訪高雄，市長陳其邁盡地主之誼，端出澎拜水果冰招待，還甜蜜互餵，展現台日友好。陳其邁曬片高喊「台日水果強強聯手」，結果蔡英文驚喜現身留言區，忍不住調侃說「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」。沒想到被一票網友打槍，笑說「因為他怕妳帶香菜來加」、「不行，你會加香菜」、「應該怕你加了香菜」、「拜託不要，這不是給你加香菜用的」。

蔡英文慶跨年曬圖誠實吐：沒香菜安心看！一票網讚「超體貼」甜喊：放心了！

蔡英文昨（31日）曬出新年慶賀圖，還貼心喊「圖裡沒香菜，安心觀看」，萬網笑翻。(圖／翻攝自蔡英文IG、蔡英文Threads)

蔡英文昨（31日）曬出新年賀圖，Q版小英攜愛寵送上祝福「新年快樂！」，還貼心提示「圖裡沒香菜，安心觀看」。圖片萌翻12萬人，不到一天，超過23萬人瀏覽，大批網友笑翻「那我得超級安心的看了」、「好險！」、「還好沒香菜」、「我討厭香菜，但圖裡真的有香菜我也是會看的！」、「直接打預防針是怎樣啦」、「放心了」、「小英就是我的香蔡」、「謝謝，好安心！」、「終於沒有香菜了」、「喜歡香菜，但是不管有沒有香菜都喜歡小英總統」、「謝謝小英的體貼」、「真調皮」、「沒香菜，那我就放心了，新年快樂！！」、「真的對香菜很執著」。不過也有喜愛香菜的網友哀號「要香菜，拜託」、「怎麼可以少了香菜」、「我愛香菜捏」、「可是我超愛香菜」、「沒有香菜我很難過」、「不行，一定要加香菜！」、「我需要香菜」、「怎麼可以沒香菜」、「怎麼可以沒有香菜！我喜歡香菜，但我更喜歡您」。













原文出處：蔡英文慶跨年曬圖誠實吐：沒香菜安心看 一票網讚「超體貼」甜喊：放心了！

更多民視新聞報導

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…

南韓網友愛呷台灣味 蔡英文神回「1吃法」掀暴動！

黃國昌脫衣炫「猛男巨肌」 波特王狠秀「8塊腹肌」迎戰！

