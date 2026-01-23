蔡英文近期動作頻頻 劉寶傑：這是在對賴清德發出警告

前總統蔡英文卸任將近2年，近期動作頻頻，包括「想想論壇」改版再出發、與幕僚互動轉趨頻繁等。對此，資深媒體人劉寶傑直呼「很有趣」，並且認為蔡英文這些動作在對總統賴清德的一種警告。

蔡英文、賴清德。（圖／總統府）

劉寶傑上「范琪斐的美國時間」節目指出，由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」在2025年10月改版再出發，蔡英文與幕僚的互動也比過去頻繁。劉寶傑表示，「據說她好像跟幕僚現在的互動又跟過去比較頻繁了，那這個東西到底在幹什麼？不知道」，並強調「她在動，這個動就有趣」。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

劉寶傑進一步分析，蔡英文的這些動作也是給賴清德一個警告。他指出，賴清德的問題在於「作為總統把事情搞定，比堅持事情對錯更重要」。劉寶傑以前總統李登輝為例說明，「哪有管對錯，錢能解決都是小問題，只要能搞定事情沒什麼不敢做，總要把事情搞定」。

當主持人范琪斐詢問「那你覺得賴搞不搞得定？」劉寶傑直言，「我常常覺得他搞不定，對內對外搞不定，這是他現在要去面對的問題」。他認為，作為政治人物一定要時移勢轉，如果不能跟著調整會非常辛苦。

劉寶傑也指出，目前整個時事氣氛對賴清德不利，但賴清德卻選擇硬幹到底，對他來講就非常不利。他建議賴清德應該要懂得「時移勢轉」，否則將會面臨非常辛苦的處境。

