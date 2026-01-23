蔡英文近期「動作」頻頻! 「這名嘴」分析：是對賴清德釋出的警告

前總統蔡英文(左)近期頻頻公開亮相與動作，資深媒體人劉寶傑分析為對賴清德的政治訊號。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞]

前總統蔡英文近期在政壇的動向備受矚目。資深媒體人劉寶傑在 22 日播出的網路節目《范琪斐的美國時間》專訪中透露，蔡英文近期開始有一些「動作」，引起外界關注。

他指出，蔡英文透過小英教育基金會創辦的「想想論壇」計畫在 2025 年 10 月進行改版和再出發，顯示她正積極布局政壇，與幕僚的互動也明顯比過去更頻繁。對此，劉寶傑直言，「這個東西到底在幹什麼？不知道，但她在動，這個就有趣。」

劉寶傑認為，蔡英文的行動不只是個人活動，更可能是一種政治訊號，向現任總統賴清德發出警告。他分析，目前整個時勢氣氛對賴清德並不有利，但賴卻選擇硬幹到底，這對他來說將非常辛苦。劉寶傑指出，政治人物必須懂得「時移勢轉」，隨時調整策略以因應局勢變化，否則將面臨巨大挑戰。

專訪中，劉寶傑更提到，政治處事的核心在於「把事情搞定」，而非單純堅持對錯。他以前總統李登輝為例，表示李登輝不拘泥於對錯，只要能解決問題，就勇於行動。對比賴清德，劉寶傑坦言，「我常常覺得他搞不定，對內對外都搞不定，這是他現在要去面對的問題。」他認為賴清德如果無法隨時因應外部形勢的變化，將在施政上遭遇更多困難。

