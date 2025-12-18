蔡英文進戲院挺《大濛》：深刻地認識台灣的過去

導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給前總統蔡英文留念，場面相當溫馨。（左起監製李烈、葉如芬、前總統蔡英文、導演陳玉勳）。（圖／華文創提供）

國民電影《大濛》蟬聯3週國片票房冠軍，票房突破5千萬大關且持續看漲，被讚是「年度必看國片」，前總統蔡英文與前副總統陳建仁17日也一同到戲院欣賞，蔡英文看完電影深深被感動，在社群平台發文，邀請大家走進戲院觀賞《大濛》。

蔡英文表示看完《大濛》後，感觸非常深，「儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的『大濛』，帶來了溫暖。」最後不忘邀請大家走進戲院觀賞《大濛》，「不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去」

《大濛》蟬聯3週國片票房冠軍，票房突破5千萬。（圖／華文創提供）

對於票房的亮眼表現，導演陳玉勳坦言，上片前完全不敢想像《大濛》可以走多久，能夠破5千萬是靠著許多觀眾的主動幫忙，有很多不認識的人主動包場，或是不具名人士出錢包場給偏鄉的觀眾看，還有高齡80歲的阿公，每天都去看1次《大濛》至今已累積十幾刷，太多溫暖的義舉讓他備受感動。

主演柯煒林透露很期待能再有影人場和觀眾見面，更暖心謝謝影迷「特別從香港飛到台灣看《大濛》！」遠在美國的方郁婷得知消息後非常開心，直呼：「在這個充滿祝福的月份，希望《大濛》可以溫暖大家，帶來更多感動。」前幾天勤跑映後的主演9m88則興奮表示「希望趕快破億！」

