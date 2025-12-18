蔡英文進戲院看《大濛》 觀後感曝光「理解迷霧中的歷史才能自信向前走去」

台北市 / 武廷融 綜合報導

以白色恐怖時期為背景的國片《大濛》近日票房突破5千萬大關，而前總統蔡英文前副總統陳建仁與前行政院院長林全昨(17)日也到電影院支持，蔡英文表示，電影前半段她看得很沉重，但也感受到導演要傳遞的溫柔力量，蔡英文也邀請民眾一起進戲院觀賞《大濛》，「我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

蔡英文、陳建仁與林全昨日因「小英基金會」包場，在戲院欣賞《大濛》，而導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈也特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給前總統留念。蔡英文今(18)日則發文分享她看完電影後的感觸，蔡英文表示，電影的前半段，她看得很沉重。在那個被大霧籠罩的年代，大家都活得很辛苦，「雖然故事發生的當下我還沒出生，但對我父母那一代人來說，電影呈現的壓迫與無奈，一定更加貼切、深刻。」

廣告 廣告

不過，蔡英文也說，在這些沉重之外，她也感受到導演要傳遞的溫柔力量。那是一個來自不同地方、擁有不同語言和背景的人們，必須共同面對生存挑戰的時代。儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的「大濛」，帶來了溫暖。

蔡英文也邀請民眾走進戲院觀賞《大濛》，「不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

原始連結







更多華視新聞報導

電影《大濛》全台正式上映！ 眾星推「一生必看的國片」

電影「大濛」入圍金馬大贏家 11項強勢問鼎

白恐「大濛」險變小濛 導演後製壓力大到半夜嚇醒

