蔡英文逼宮賴清德？邱毅預言下一步超驚人

[NOWnews今日新聞] 近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。對此，前立委邱毅今（10）日表示，蔡英文是在逼宮賴清德，看來對2028年回鍋大選是有興趣的，「我已聞到政治殺戮戰場濃濃的血腥味！」。

邱毅今日在臉書發文直呼，「蔡英文逼宮賴清德！她說光電弊案不分藍綠強力肅貪，講的是義正詞嚴，冠冕堂皇」，似乎忘了光電弊案氾濫成災，罪𣁽禍首就是她自己。

邱毅痛批，蔡英文死抱住民進黨反核神主牌，不顧台灣能源配比的現實，硬要在2025年達到非核家園，還揚言綠電可彌補核電退出的缺口，達到能源配比的30%。以台灣的現實環境考量，這是不可能達成的痴人說夢。

邱毅指出，台灣最可能發展的綠電就是光電，在蔡英文非核家園的鼓舞下，各地的光電公司紛紛出現，台電必須以3倍價格來購電，表面上是保障光電產業的獲利，其實就是利益輸送。

邱毅續指，既然光電產業穩當得到暴利，小英之友、小英男孩、小英女孩、小英狗奴才，一堆特權人物紛紛冒出頭來，結合地方金主、官員、黑道，形成以光電為核心的黑金共生體。

邱毅直言，檢調單位得到檢舉，是有介入偵辦的行動，卻常無來由的突然被喊停，「誰在包庇光電弊案？全台灣的人都知道是蔡英文。現在她假惺惺的表示要強力查辦弊案，一則想撇清責任，二則逼宮賴清德。」

邱毅表示，賴清德是想重啓核二、核三，以及挽救台灣缺電的燃眉之急，但這在蔡英文眼中，這就是公然給她的非核家園踩煞車，「她提查辦光電弊案，就是說光電是正確的發展方向，是你賴清德欠缺治理能力，才搞出這麼多光電弊案。」

邱毅指出，賴清德現在支持率還在低谷，大罷免大失敗後一直沒有復原，「蔡英文是趁你病要你命，現在終於正式出手了。」

邱毅分析，看來蔡英文對2028年回鍋大選是有興趣的，至少可能先推出陳其邁搶下行政院，全力支持台南陳亭妃，高雄邱議瑩，「我已聞到政治殺戮戰場濃濃的血腥味！」

