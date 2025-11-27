蔡英文都救不了？媒體人斷言北市長：他GG了

▲媒體人羅旺哲認為，有意爭取提名參選北市長的吳怡農，應該是GG了。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰尚未正式開打，爭取民進黨提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，因近期開噴「若這些黨內操盤手、名嘴真的那麼會選，大罷免就不會落得如此結果。傳統政黨其實在不知不覺間，已經與社會大眾脫節」，引爆綠營支持者強烈反彈。對此，媒體人羅旺哲直言，吳怡農已經踩進民進黨最不能碰觸的禁區，這局恐怕「玩完了、GG了」，甚至連前總統蔡英文都救不了他。

羅旺哲26日在政論節目《57爆新聞》中指出，北市的綠營人選布局，現任立委沈伯洋的聲勢全面領先、甚至「碾壓」吳怡農，藍營也樂見2人一較高下，但羅旺哲點出三大差距，其一，沈伯洋有立委現職，而吳怡農沒有立委經驗；其二，沈伯洋從未與蔣萬安交手，自然不存在「輸過」，但吳怡農曾輸給蔣萬安，黨內怎會推一位「輸過的人」再挑戰2026？第三，沈伯洋背後有資源雄厚的聯電創辦人曹興誠力挺，「那吳怡農有什麼錢？要怎麼跟沈伯洋PK？」

羅旺哲進一步批評，吳怡農此前以「特戰男神」形象參選，但曾在宣傳照中手持T91步槍，卻被抓包裝錯瞄準鏡，質疑連基本武器都不熟悉，與其形象不符。他認為，吳怡農如今已經無招可用，而且陷入最尷尬的處境，即便走的是蔡英文中間理性路線，甚至自視為小英的承接者，但蔡英文現在也救不了他。

羅旺哲直言，吳怡農批評大罷免操盤犯了大忌，因為這是連蔡英文都不敢碰的敏感領域，他狠酸：「你去罵柯建銘都還比較好，去罵操盤手是在幹嘛？這就是白目！」羅旺哲認為，吳怡農已踩中民進黨的禁區、深水區，這局基本上已經謝謝再聯絡，「結束、GG了」，而且攻擊他的人並非藍營，而是綠營支持者紛紛群起圍剿，讓吳恐難以再繼續選下去。

