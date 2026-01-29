蔡英文醞釀回鍋？媒體人爆：賴清德很害怕

▲前總統蔡英文近來動作頻頻，外界猜測其是否想角逐2028年選戰。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 前立委蔡正元近日拋出震撼說法，直指前總統蔡英文即便卸任，仍牢牢掌握民進黨關鍵影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐怕重演「蔡賴大戰2.0」的權力對決。相關說法也引發政壇討論，媒體人董智森更直言，從近期一連串政治動向來看，綠營內部的氣氛已明顯起變化，「感覺賴清德害怕蔡英文」，焦慮與不安感正浮上檯面。

董智森28日在政論節目《新聞大白話》中指出，賴清德近期的言行顯得語無倫次，背後反映的不是幕僚失誤，而是內心恐慌。他舉例，國際攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101，全台不分藍綠一致喝采，唯獨賴清德的回應冷淡模糊，說了句「幕後英雄」，讓外界看得一頭霧水，質疑究竟是在怕什麼？

「賴清德很害怕蔡英文！」董智森直言，真正讓賴清德坐立難安的關鍵，就是「蔡英文要回來了」，他形容，大罷免行動徹底成為分水嶺，原本被視為賴系實力展現，結果卻以「32比0」慘敗收場，沒有任何一席立委被罷免，等於讓賴清德的政治操作被看破手腳，也讓黨內勢力重新洗牌。

在大罷免失利後，黨內異動頻頻，董智森指出，過去沉默的蔡英文人馬陸續現身，由小英教育基金會創辦的「想想論壇」，於2025年10月改版再出發；另外像是前朝政務官張景森、國防安全研究院前執行長李文忠等人，近日也頻頻發聲，連長期親綠的司改會也罕見出面批評洩密問題，整體氛圍與過去已大不相同。

董智森更點名，司改會過去對柯文哲案、馬英九案的洩密問題選擇沉默，如今卻針對中天記者林宸佑（馬德）涉共諜案大動作譴責，背後釋放的政治訊號耐人尋味。他認為，這正顯示民進黨內部已不再鐵板一塊，而賴清德正承受來自黨內不同派系的壓力。

面對這樣的局勢，董智森分析，賴清德已開始全面收緊權力，力拚在2026地方選舉「一把抓」，透過大規模徵召，確保提名人選全數掌握在自己手中，而這正是因為賴清德太害怕了。他提到，2018年藍營大贏15個縣市，韓國瑜當選高雄市長，在蔡英文聲望低迷之際，賴清德就曾出馬挑戰小英，如今看起來似乎又出現相同氛圍，不過角色互換了。

