蔡英文開放 2026 新年春聯下載自印 期許民眾「福氣加碼」

前總統蔡英文今日( 12 日)透過 Facebook 發布貼文，開放民眾下載 2026 的新年春聯，並期許在「福氣加碼」的同時，能讓幸福、勇氣與收入也跟著加碼。 圖：翻攝自 蔡英文 Tsai Ing-wen Facebook 帳號

[Newtalk新聞] 隨著農曆新年的腳步不斷逼近，各地民眾紛紛開始準備過年需要的各種備品，其中就包含貼在住家門口的春聯。前總統蔡英文今日( 12 日)透過 Facebook 發布貼文，開放民眾下載 2026 年的新年春聯，並期許新的春聯為民眾帶來新氣象，在「福氣加碼」的同時，讓幸福、勇氣與收入也跟著加碼。

蔡英文透過 Facebook 貼文表示，她近幾年去登山健走時，偶爾能看到有民眾將「蔡英文的春聯」貼在門口。為了能讓自己的春聯更加平易近人、簡單好懂，蔡英文決定以不同的風格，推出 2026 的新年春聯。

蔡英文指出，今年她選了「福氣加碼」四個字，並邀請書法家何景窗老師幫她提字，希望這幅春聯能在新的一年為民眾帶來「福氣加碼」效果的同時，另外達成幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼的目標。

蔡英文透過該貼文稱， 2026 的新年春聯將自今日( 12 日)起開放民眾下載、印製，只要加入她的官方 LINE 帳號就能獲得春聯的下載連結。

