蔡英文馬年推「福氣加碼」春聯 即日起開放民眾下載

蔡英文公布馬年春聯樣式，以及下載方式。（翻攝自蔡英文臉書）

前總統蔡英文今（12日）公布馬年春聯為「福氣加碼」4個字，盼新的一年，大家不僅福氣，幸福、勇氣以及收入都能加碼，並於即日起開放民眾於其官方LINE帳號下載。

農曆新年將至，蔡英文今日在社群公開今年的春聯設計，她分享，過去登山時偶爾會看到民眾張貼她的春聯，因此她思考今年或許可以嘗試「平易近人、簡單好懂」的風格。

蔡英文表示，今年選定「福氣加碼」4字作為春聯主題，並邀請書法家何景窗老師題字，她期盼在新的一年，大家不僅福氣加碼，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！

蔡英文也宣布，春聯即日起開放民眾下載並自行印製，只要加入她的官方LINE帳號就可取得下載連結。





