蔡英文馬年春聯換風格了！俏皮版「福氣加碼」送祝福 可免費下載印製

農曆新年即將到來，政治人物一一公布自家春聯，前總統蔡英文也不例外，今（12）日公布她的馬年春聯「福氣加碼」，但與正常的春聯書法字體不一樣，蔡英文的春聯字體明顯俏皮可愛。

蔡英文也分享原因，她說去爬山時，偶爾會看到有人貼自己的春聯，因此想著今年的春聯也許能換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點，所以選了「福氣加碼」四個字，並請了專業老師提字。她表示，希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！

至於獲取方式是讓民眾免費下載，只要加入蔡英文的官方LINE帳號，就可以得到下載連結，今天開始開放給民眾自由下載，並自行印製。

責任編輯／施佳宜

