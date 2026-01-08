蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」！中國網友見1事震撼：政治應有的溫度

政治中心／黃韻璇報導

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動，幽默風趣的發言每每引發討論，近日一名媽媽在Threads上發文分享帶女兒去剪頭髮，「剪了一顆蔡英文總統的髮型」，沒想到引來蔡英文現身暖回「未來當總統也不是問題」，引發話題，就有一名中國網友震撼感嘆，「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」。

原PO於8日深夜在Threads上發文分享女兒剪頭髮的照片，「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」貼文才剛發出6分鐘，蔡英文就現身留言，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大」，目前該則留言已經超過8萬人按讚。

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」，中國網友震撼表示「原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事」。（圖／翻攝自Threads）

就有一名中國網友看到後，忍不住在Threads上用簡體字發文表示，「誰能懂我的震撼，原來女性、小孩、一般人，被當作未來的主體，可以如此自然的一件事。親切、正向，卻不虛偽，這大概就是政治該有的溫度」，直言「原來不是我太理想，是我所處的環境太窄」。有台灣網友就回覆，「誰懂我的震撼，稍早看到這篇與小英的回覆，覺得暖而都按了讚，沒想太多就滑過去了，幾個小時後看到這篇和留言才發現到這些就像乾淨空氣和水，從來不是理所當然的」。

面對蔡英文的這則留言，其他台灣網友感動的地方則在於蔡英文祝福小女孩快樂長大，直言「而且沒祝她用功讀書、聽爸媽話什麼的，就只是快樂長大」、「我喜歡的點是她是祝福她快樂長大，而不是什麼妳一定要好好用功還是一定要成為偉人什麼的，她只說不是問題而已，但沒有給與過多的期待與壓力，我以為會在意你有沒有快樂長大的只有香蕉哥哥」。

