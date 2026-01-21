即時中心／林韋慈報導

今（21）日是「國際擁抱日」（National Hugging Day），這是一個鼓勵以擁抱傳遞情感的年度活動。該節日由凱文・扎博尼（Kevin Zaborney）於1986年在美國發起，期望藉由這一天，鼓勵人們更勇於向家人與朋友表達關心與愛意。前總統蔡英文也在網路發文響應，並秀出愛貓合照。

蔡英文今日在社群平台Threads發文響應國際擁抱日，並曬出愛貓「蔡想想」的照片。她表示，今天是國際抱抱日，記得抱一下身邊心愛的人，同時笑稱自家虎斑貓「一臉不甘願」，引發網友熱讚。

廣告 廣告

貼文曝光後，吸引大量網友留言互動，有人笑說「蔡想想好像從來沒有甘願過」，也有人打趣表示「事實證明，就算當過總統，家裡的貓還是不會買帳」，更有不少網友分享自己的抱貓照片，向蔡英文表達支持與喜愛。

國際擁抱日的創立背景，源自發起人認為美國社會對於在公共場合表達情感感到彆扭，希望藉由節日改善這樣的文化氛圍。他選擇將日期訂在1月21日，正好介於聖誕節、新年假期、情人節與多數人的生日之間。不過他也提醒，擁抱前應尊重他人的意願與界線，若不確定對方的感受，應先詢問，因為並非每個人都習慣或喜歡肢體接觸。





原文出處：快新聞／蔡英文「國際擁抱日」曬貓曝心情 網笑：總統來也一樣

更多民視新聞報導

熊本阿蘇火山救援難度飆高！日本冬季最强寒流來襲 能見度大幅下降

卓榮泰、黃國昌將為總預算案展開「世紀大辯論」？行政院回應了

綠營台北市選將拍板？鄭麗君傳推薦黨內「這2人」 王世堅震撼發聲了

